Тайбэй, 3 июня, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Работа аэропорта Тайбэя оказалась парализована из-за непрекращающихся ливней. 2 июня в течение нескольких часов в районе аэропорта выпало более 160 мм осадков, что привело к подтоплению подъездных путей к аэропорту и обесточиванию некоторых объектов.

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По состоянию на настоящий момент аэропорт Тайбэя частично возобновил свою работу, однако более 200 рейсов по-прежнему отменены или задержаны по причине неудовлетворительных погодных условий, пишет «Сина синьвэнь».

Руководство аэропорта бросило все силы для откачки дождевой воды с основных дорог и подземных парковок. Восстановлено электроснабжение аэропортового комплекса.

Задержки и отмены рейсов на Тайване затронули более 30 тыс. пассажиров. Ожидается, что аэропорт Тайбэя возобновит работу в штатном режиме к 4 июня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, дождь и штормовой ветер нарушили жизнь сотен тысяч граждан КНР, стране нанесен серьезный экономический урон. В Чунцине два человека погибли, еще двое пропали без вести. Более 9 тыс. жителей города эвакуированы. Прямой экономический ущерб, нанесенный непогодой городу, оценивается в 750 млн юаней ($110 млн).