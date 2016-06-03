Барнаул, 3 июня, 2016, 05:37 — ИА Регнум. В Краснощековском районе Алтайского края река Чарыш стала выходить из берегов. Подтоплены несколько приусадебных участков, но до жилых домов наводнение еще не добралось. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

В Алтайском крае началась вторая волна паводка. Так выглядит река Чарыш

«Не территории Алтайского края прогноз второй волны паводка оправдался. В семнадцати населенных пунктах шести районов края работает группировка спасателей Сибирского спасательного центра и ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Все силы и средства спасателей находятся в режиме повышенной готовности, задействованы 2 оперативные группы», — пояснил Игорь Лисин.

Алтайские спасатели ожидают дальнейшего повышения уровня воды в реках Чарыш и Катунь. «Силы и средства МЧС готовы к любому развитию обстановки», — подчеркнул глава алтайских спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка может принести немало неприятностей жителям Алтайского края: запасы снега, по оценке специалистов, дают основание предположить, что в регионе повторится паводок 2010 года.

Большое внимание сотрудники МЧС уделяют оказанию адресной помощи населению. В населённых пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, спасатели, пожарные и инспекторы ГИМС проводят подворовые обходы, обучают жителей правилам безопасного поведения при наводнении, раздают соответствующие памятки, уточняют списки жителей, которым потребуется помощь в эвакуации, помогают поднять вещи, мебель, оборудование, соленья и овощи из погребов на чердаки и крыши.