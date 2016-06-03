Москва, 3 июня, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Доменные имена, в которых содержатся нецензурные слова, могут быть разделегированы. Соответствующие изменения в «Правилах регистрации доменных имен в зоне .ru и «.рф» могут начать действовать уже предстоящей осенью, пишет 3 июня газета «Известия».

Huỳnh Quốc Vương Интернет-домены

Как сообщил изданию глава юридического департамента Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) Сергей Копылов, подготовленные центром изменения дополнят список полномочий компетентных организаций, которые теперь смогут искать матерные домены и принимать меры по их разделегированию.

Отмечается, что действующими правилами регистрации доменных имён запрещено регистрировать доменные имена, в которых используются слова, «противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства)». Тем не менее матерные домены в Рунете есть, поскольку их регистрация осуществляется автоматически.

При этом прекратить делегирование домена регистратор может при получении «мотивированного обращения организации», указанной КЦ как компетентной в определении нарушений в интернете, в случае если обращение содержит информацию, что домен используется для фишинга, распространения вирусов или материалов с детской порнографией.