В России начнут разделегировать интернет-домены с нецензурными словами
Москва, 3 июня, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Доменные имена, в которых содержатся нецензурные слова, могут быть разделегированы. Соответствующие изменения в «Правилах регистрации доменных имен в зоне .ru и «.рф» могут начать действовать уже предстоящей осенью, пишет 3 июня газета «Известия».
Как сообщил изданию глава юридического департамента Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) Сергей Копылов, подготовленные центром изменения дополнят список полномочий компетентных организаций, которые теперь смогут искать матерные домены и принимать меры по их разделегированию.
Отмечается, что действующими правилами регистрации доменных имён запрещено регистрировать доменные имена, в которых используются слова, «противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (в частности, слова непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство либо религиозные чувства)». Тем не менее матерные домены в Рунете есть, поскольку их регистрация осуществляется автоматически.
При этом прекратить делегирование домена регистратор может при получении «мотивированного обращения организации», указанной КЦ как компетентной в определении нарушений в интернете, в случае если обращение содержит информацию, что домен используется для фишинга, распространения вирусов или материалов с детской порнографией.