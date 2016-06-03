Пекин, 3 июня, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Непрекращающиеся ливни на юге и востоке страны привели к новым жертвам. Министерство общественной безопасности сообщило о трех новых жертвах наводнения, еще два человека числятся пропавшими без вести.

cn.rfi.fr Наводнение в Китае

Дождь и штормовой ветер нарушили жизнь сотен тысяч граждан КНР, стране нанесен серьезный экономический урон. В Чунцине два человека погибли, еще двое пропали без вести. Более 9 тыс. жителей города эвакуированы. Прямой экономический ущерб, нанесенный непогодой городу, оценивается в 750 млн юаней ($110 млн), пишет «Чжунго жибао».

Власти провинции Цзянси сообщили о гибели пожилой женщины. Выпадение месячной нормы осадков в течение нескольких дней привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта и отмене десятков рейсов.

В провинции Хубэй эвакуировано 2,8 тыс. человек, повреждено более 26 тыс. га посевов. Экономический урон превышает 400 млн юаней ($60 млн). Участок железной дороги Ичан-Ваньчжоу был поврежден в результате подтопления железнодорожных путей. Движение на данном участке будет восстановлено не ранее 5 июня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 июня в ряде провинций КНР был введен наивысший «красный» уровень общественной опасности. Аэропорт г. Ханчжоу перестал принимать самолеты, задержано более 100 рейсов.