Москва, 3 июня, 2016, 04:45 — ИА Регнум. «Почта России» намерена привлечь кредит в 3 млрд рублей на приобретение грузовых воздушных судов, следует из опубликованной документации к открытому аукциону.

tudjuk.hu Самолеты Почты России

По условиям тендера, максимальная цена договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии — 2,14 млрд рублей, срок действия кредита — 60 месяцев. Договором предусматривается перевозка, страхование, оплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и расходов.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 23 июня, итоги планируется подвести 28 июня.

Как передавало ИА REGNUM, в середине мая глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что ФГУП «Почта России» с лета 2016 года для доставки отправлений начнёт использовать первые собственные магистральные транспортные самолёты Ту-204.

До этого директор «Почты России» Дмитрий Страшнов сообщал, что предприятие планирует взять в лизинг два грузовых лайнера для регулярных перевозок посылок в Сибирь, на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию.