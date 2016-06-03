Владивосток, 3 июня, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Александр Галушка отметил высокий интерес людей к проекту «дальневосточный гектар». За два дня работы сайта «НаДальнийВосток.РФ» зафиксировано 570 заявок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, с 1 июня в девяти «пилотных» муниципалитетах девяти дальневосточных регионов стартовало выделение «дальневосточного гектара». Только за первые сутки на сайте зафиксировано около 400 тысяч посещений.

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«Наша задача — сделать все возможное, чтобы у граждан Российской Федерации был удобный и комфортный доступ к земле», — отметил на заседании итоговой коллегии министерства Александр Галушка.

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Отметим, что большой интерес россиян к проекту неоднократно подтверждали социологические опросы. Согласно последним данным, более 50 процентов дальневосточников поддерживают реализацию проекта. Значительная часть россиян также положительно воспринимает выделение «дальневосточного гектара» и планирует принять участие в проекте.

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