Пекин, 3 июня, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Столичная комиссия здравоохранения и планирования семьи подтвердила новый факт заболевания человека птичьим гриппом. Вирус H7N9 был обнаружен в крови мужчины, проживающего в пригороде Пекина.

pnzreg.ru Птичий грипп

В настоящее время пациент, чье имя не распространяется, находится под медицинским наблюдением в одной из больниц Пекина. Врачи сообщают, жизнь пациента вне опасности, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе первичного опроса было установлено, что непосредственно до ухудшения своего самочувствия мужчина имел контакт с домашней птицей. У родтвенников пациента была взята кровь для анализов. Все они полностью здоровы.

Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа. Первое заражение человека вирусом H7N9 было зафиксировано в 2013 г. С сентября 2015 г. по февраль 2016 г. в Китае было зафиксировано 44 случая заражения вирусом Н7N9, жертвами которого стали 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущий случай заражения был зафиксирован 27 мая в провинции Гуандун. Вирус был обнаружен в крови 63-летнего мужчины из г. Мэйчжоу. В настоящее время пациент находится под медицинским наблюдением, врачи оценивают его состояние как критическое.