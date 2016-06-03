Киев, 3 июня, 2016, 04:14 — ИА Регнум. Киев предлагает ООН включить в сферу своей деятельности проблему сексуального насилия в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, выступая 2 июня на заседании Совета безопасности ООН по теме «Женщины и мир и безопасность».

Цитата из к/ф «Один дома.». реж. Крис Коламбус. 1990. США На воре и шапка горит

«Помимо других серьёзных последствий, мы видим рост случаев сексуального насилия», — сказал Ельченко, отметив, что в докладе генсека ООН о сексуальном насилии в условиях конфликтов «не упоминается связанное с конфликтом сексуальное насилие в некоторых районах Донецкой и Луганской областей Украины», передаёт РИА «Новости».

Постпред Украины предложил присутствовавшему на заседании спецпредставителю генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Зейнаб Бангуре включить конфликт в Донбассе в сферу своей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июня президент Украины Пётр Порошенко во время пятого Национального молитвенного завтрака заявил о нарушении религиозных свобод в Донецкой и Луганской народных республиках.

По мнению украинского президента, в ДНР и ЛНР «происходит тотальное нарушение прав человека, в том числе и целенаправленное ограничение религиозной свободы, преследования верующих и ущемление их прав».

«Прежде всего это касается Киевского патриархата, греко-католиков, протестантов, мусульман, иудеев. Целенаправленные нападения сопровождаются похищениями, избиением, пытками, угрозами», — заявил Порошенко.