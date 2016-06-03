Южно-Сахалинск, 3 июня, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Всего 50% районных администраций на Сахалине достоверно отчитались об устранении дефектов, выявленных активистами ОНФ во время масштабных выездных проверок качества домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на острове, передает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ Дома — «недоделки» для переселенцев из аварийного жилья на Сахалине

В 2015 году «фронтовики» проинспектировали весь остров с севера на юг, пообщались с жильцами домов и посетили их квартиры. В результате было выявлено множество различных недоделок: отсутствие благоустройства придомовых территорий, затопленные подвалы, холод в помещениях, сырость, неработающая вентиляция, плохая звукоизоляция, отваливающиеся выключатели, розетки, незакрывающиеся двери и другие.

«Хочется напомнить о личной ответственности чиновников за выполнение программы расселения аварийного жилья, которая входит в «майские указы» президента Владимира Путина. Наши предложения и замечания, сделанные в ходе проверок, легли в основу рекомендаций министерства строительства региона для муниципальных образований. Но руководство муниципалитетов не в полной степени понимает свои обязанности», — считает сопредседатель Сахалинского штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

Активисты ОНФ перепроверили информацию от районных администраций. Телефонный опрос граждан, проживающих в проблемных квартирах показал, что в реальности ситуация исправлена далеко не везде. В половине из перепроверенных случаев, информация муниципалитетов оказалась недостоверной. Так, например, не подтвердились сообщения местных властей Поронайского и Александровск-Сахалинского районов.

Активисты Сахалинского ОНФ продолжат мониторинг качества строительства многоквартирных жилых домов, построенных и строящихся за счет средств областного бюджета по программе переселения.