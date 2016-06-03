Цюрих, Швейцария, 3 июня, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о расследовании в отношении недавно избранного президента организации Джанни Инфантино, сообщает Sky Sports.

vk.com/id350389059 Джанни Инфантино футболист

«Никаких официальных расследований в отношении Джанни Инфантино не проводится», — цитирует телеканал слова одного из представителей Комитета по этике ФИФА.

Напомним, ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что Джанни Инфантино может быть отстранен от работы на 90 дней. По информации издания, причиной может послужить уничтожение по его требованию записи заседания Совета ФИФА, состоявшегося в Мексике во время 66-го конгресса федерации в мае 2016 года.

Известно, что на этом заседании обсуждалась возможность отстранения от работы председателя комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скалы.

Кроме того, по сведениям немецкой газеты, Инфантино может быть наказан за растрату средств ФИФА. Отмечается, что глава федерации купил фрак за одну тысячу долларов во время рабочих визитов в Россию и Катар, где пройдут чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.