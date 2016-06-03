Петропавловск-Камчатский, 3 июня, 2016, 03:20 — ИА Регнум. На Камчатке в Тигильский район, где полыхает тундра, вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и сотрудниками лесоохраны на борту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС, основная задача оперативной группы — мониторинг пожароопасной обстановки.

slideplayer.biz.tr Лесной пожар

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Также планируется провести работы по противопожарному обустройству объекта — по периметру цеха переработки оленины, вблизи от которого и бушует пожар, будет вырублен кедрач и создана минерализованная полоса для того, чтобы в случае подхода пожара непосредственно к территории завода, огонь не смог перекинуться на постройки.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров, на территории Тигильского района в лесах муниципалитета введен режим ЧС. Цех по переработке оленины находится в 70 километрах южнее села Усть-Хайрюзово в районе реки Морошечная. Зампред добавил, что площадь пожара в Тигильском районе уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар бушевал всего в нескольких километрах от села Тигиль. Там горел кедровый стланник, но пожарным удалось «отбить» огонь от населенного пункта. Этот пожар уже ликвидирован на площади в 640 га.

Возникновению лесных пожаров на Камчатке способствует теплая и сухая погода. Сейчас на полуостров влияет циклон, который принес сильный ветер и дождь, но, по словам синоптиков, он будет портить погоду только на юге полуострова, а на север, где и находится Тигильский район, вряд ли дойдет.