Москва, 3 июня, 2016, 02:54 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Дарайа в сирийской провинции Дамаск 2 июня достигнуто соглашение о продлении режима тишины. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По инициативе российской стороны в целях обеспечения безопасной доставки гуманитарной помощи ООН населению, проживающему в провинции Дамаск, достигнуто соглашение о продлении с 00:01 3 июня «режима тишины» в районе населённого пункта Дарайа», — говорится в опубликованном документе.

Также сообщается, что в течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населённых пунктов в провинциях Дамаск и Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 131.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама и Деръа. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 60.