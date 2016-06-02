Москва, 3 июня, 2016, 02:39 — ИА Регнум. В последние дни наблюдается существенное увеличение потока грузовиков от турецкой границы в Сирию. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За последние трое суток существенно увеличился поток большегрузных автомобилей от турецко-сирийской границы в район населённого пункта Аззаз провинции Алеппо, а также от пограничного пункта пропуска Рейнхаллы в район населённого пункта Дар-Тааза провинции Идлиб, куда, по сообщениям местных жителей, в последние дни прибывают вооружённые отряды боевиков», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также в Центр по примирению поступает информация от местных жителей об интенсивном передвижении вооружённых групп боевиков, автомобилей высокой проходимости с различным вооружением, а также бронированной техники и танков, в районы населённых пунктов севернее и юго-западнее города Алеппо: Хайтан, Кафер-Хамра, Мухаим-Хандрат, Хан-Туман и Хан-эль-Ассаль.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.