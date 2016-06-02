Купертино, США, 3 июня, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Масштабный сбой произошёл в работе сервисов американской компании Apple, сообщает TechCrunch.

widewallpapers.ru Серверы

Отмечается, что проблемы в работе наблюдаются при использовании таких сервисов как App Store, iTunes Store, Apple Music, Apple TV, iCloud и других. Пользователи испытывают трудности при совершении обновлений, переустановке и резервном копировании данных.

В компании уже сообщили, что осведомлены о проблеме и занимаются поиском её решения. Возможные причины сбоя на данный момент не называются.