Донецк, 3 июня, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал указ «О специальных мерах защиты интересов ДНР», в соответствии с которым нескольким десяткам лиц запрещён въезд на территорию республики, сообщается на официальном сайте ДНР.

24.kz Шлагбаум.

«Согласно указу, временно, до принятия отдельного распоряжения, применены санкции в виде запрета въезда и нахождения на территории ДНР к отдельным лицам», — говорится в сообщении.

Как отмечается в опубликованном документе, данные меры приняты «в целях защиты интересов, обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики, а также защиты прав и свобод жителей ДНР».

В санкционный список вошли 49 человек, в числе которых — украинские олигархи Ренат Ахметов и Сергей Тарута.