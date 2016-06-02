США, 3 июня, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Небольшой астероид упал 2 июня на территории американского штата Аризона, сообщает Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

nasa.gov Аризонский кратер.

Как уточняется, объект диаметром около трёх метров вошел в атмосферу Земли приблизительно в 13:00 мск. Последний раз астероид был замечен над Национальным парком Тонто на высоте около 35 километров, после чего скрылся из виду.

Отмечается, что астероид двигался со скоростью порядка 64,7 км в час, а его кинетическая энергия составила около 10 килотонн.

По данным NASA, сведений о возможном нанесённом ущербе не поступало, однако очевидцами было зафиксировано большое количество света и несколько хлопков.