Тюмень, 3 июня, 2016, 01:22 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Тюменской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в экстренных службах города.

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Авария произошла вечером 2июня на 96-м километре автодороги «Вагай-Аромашево». По неустановленной пока причине автомобиль ВАЗ-2107 врезался в автобус, следовавший из Сургута в Омск.

Сообщается, что водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, съехал в кювет, однако удар был очень сильный. В результате аварии погибли все, кто находился в легковом автомобиле. Водитель автобуса госпитализирован с ушибами головы и ног, никто из 48 пассажиров не пострадал.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются. За пассажирами, следовавшими в Омск, направлен другой автобус.