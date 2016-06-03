Ставрополь после ливней и града раскрашивается в краски лета: фоторепортаж
Ставрополь, 3 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Начало лета в Ставрополе выдалось очень хмурым и дождливым. Город при недостатке солнца и света раскрашивает себя красками цветов в парках, скверах.
С мая в Ставрополе не прекращаются дожди, порой ливни. За май в городе трижды выпадал град. Вместе с тем, в этом городе контрастов нередко можно увидеть дождь или даже ливень одновременно с солнцем. Город находится на возвышенности и нередко в разных частях города складывается разная погода.
Несмотря на проливные дожди, Горзеленстрой успевает приводить в порядок цветочные композиции. Многие из них неплохо перенесли ливни и грады. После проливных дождей город стал чистым, а трава в скверах сочной. Почти каждый островок земли в городе украшен цветочными композициями.
С начала года в Ставрополе каждое дерево получило свой номер. Это делается для того, чтобы поставить все растения на учёт, охранять их и реконструировать.
1 мая в Ставрополе был торжественно открыт сезон фонтанов. Но сейчас они не работают. Город заливает дождями.
В скверах города обычно людно, но в начале лета 2016 года люди неохотно выходят на прогулки из-за непогоды, даже в середине дня.
На площади Ленина обычно собирается много молодежи на роликах, скейтах и велосипедах. Сегодня скользить по лужам на площади можно прямо в обуви.
В самом центре города прекрасно уживаются символы разных эпох: прошлой и настоящей. На центральной площади стоит памятник Ленину, поставленный еще в советские времена, а рядом с ним на Александровской площади монумент «Ангел-Хранитель», построенный в 2002 году к 225-летию города Ставрополя.
С площади Ленина виден монументальный арочный вход на стадион Динамо. Там ведет тренировки футбольная команда Динамо-Ставрополь, которая в 1949 году становилась чемпионом России по футболу. Сегодня на стадионе занимаются легкоатлеты.
Машин в городе становится все больше. Сейчас их число перевалило за 1 млн. Автостоянки «захватывают» все новые территории. Площадь Ленина тоже стала меньше, отдав часть территории под стоянки.
Историческое здание краевой библиотеки им. Лермонтова постепенно преображается. Вот и сейчас оно на реконструкции.
Несмотря на непогоду, юные авиастроители вышли на аллею почетных граждан, чтобы запустить авиамодели. Аллея в этом году преобразилась. Она выложена новой тротуарной плиткой.
В исторической части города можно увидеть немало зданий из ракушечника. Этот экологичный, прочный и теплый материал характерен для Ставрополя. Добывали его, в том числе, в черте города.
Из-за непогоды пустует даже центральный парк. Жителям и гостям Ставрополя не хочется прокатиться и на самом высоком в Северо-Кавказском федеральном округе колесе обозрения.
В середине рабочего дня в непогоду пустуют и кафе возле парка.
Балкон исторического здания вот-вот свалится кому-то на голову.
Чуть перестал лить дождь в середине дня, рабочие уже забрались на высоту, чтобы привести в порядок здание Газпрома.
Петунии на проспекте Октябрьской революции уцелели после трех градобоев в Ставрополе.
На некоторых улицах Ставрополя недавно появились таблички с дореволюционными названиями этих улиц. К примеру, проспект Октябрьской революции в 19 веке назывался Воронцовской улицей, а проспект Карла Маркса — Николаевской.
Фонтан девочки, поливающей мальчика водой, у основания сквера на проспекте Карла Маркса обычно излюбленное место прогулок горожан. Сегодня он тоже пустует, как и сам сквер.
На некоторых улицах Ставрополя можно найти островки старой брусчатки, которой были уложены дороги города еще в XIX веке.
В Ставрополе появилась мода вязать одежду для деревьев. Причем, разноцветная одежда связана бывает как крючком, так и спицами.
Пустует сегодня Крепостная гора и воздушная набережная города. Обычно у цветомузыкального фонтана всегда много народа, однако дожди разогнали всех желающих прогуляться в городе.
Для детей открылись надувные батуты и игровые площадки. Только детей в такую погоду там пока нет.
Еще одно излюбленное место для детских игр — семейство коровок возле молочного комбината. Сегодня оно тоже пустует.
Вольготно в такую погоду чувствуют себя только виноградные улитки, которые в последние годы заполонили Ставрополь. В дождливую погоду они оккупируют городские тротуары.
Пожарные в дожди, напротив, скучают.
Колокола в восстановленном в историческом месте Соборе Казанской иконы Божией Матери послушно ждут, когда достроят колокольню, после чего они будут водружены на возвышенное место, где им и положено быть.
Комсомольская горка — исторически сложившееся место для прогулок ставропольцев, в дождливую погоду выглядит уныло.
И даже памятник Александру Пушкину кажется более задумчивым, чем обычно.
Низменно в любую погоду несут свою службу юнармейцы на посту №1 у мемориала «Вечная Слава».
В Ставрополе уже отцвели каштаны и вовсю цветет жасмин, наполняя улицы своим тонким ароматом.