Ставрополь, 3 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Начало лета в Ставрополе выдалось очень хмурым и дождливым. Город при недостатке солнца и света раскрашивает себя красками цветов в парках, скверах.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Композиция возле Ставропольского краевого драматического театра им.Лермонтова

С мая в Ставрополе не прекращаются дожди, порой ливни. За май в городе трижды выпадал град. Вместе с тем, в этом городе контрастов нередко можно увидеть дождь или даже ливень одновременно с солнцем. Город находится на возвышенности и нередко в разных частях города складывается разная погода.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Довольно типичный для Ставрополя вид солнце и дожди одновременно

Несмотря на проливные дожди, Горзеленстрой успевает приводить в порядок цветочные композиции. Многие из них неплохо перенесли ливни и грады. После проливных дождей город стал чистым, а трава в скверах сочной. Почти каждый островок земли в городе украшен цветочными композициями.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Сочная трава в сквере возле драмтеатра

Виктория Ивановская ИА REGNUM Сквер возле здания правительства Ставропольского края

С начала года в Ставрополе каждое дерево получило свой номер. Это делается для того, чтобы поставить все растения на учёт, охранять их и реконструировать.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Теперь на деревьях можно увидеть жестяные бирки с порядковым номером

1 мая в Ставрополе был торжественно открыт сезон фонтанов. Но сейчас они не работают. Город заливает дождями.

В скверах города обычно людно, но в начале лета 2016 года люди неохотно выходят на прогулки из-за непогоды, даже в середине дня.

На площади Ленина обычно собирается много молодежи на роликах, скейтах и велосипедах. Сегодня скользить по лужам на площади можно прямо в обуви.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Лужи на площади Ленина

В самом центре города прекрасно уживаются символы разных эпох: прошлой и настоящей. На центральной площади стоит памятник Ленину, поставленный еще в советские времена, а рядом с ним на Александровской площади монумент «Ангел-Хранитель», построенный в 2002 году к 225-летию города Ставрополя.

Виктория Ивановская ИА REGNUM С этого ракурса кажется, что Ленин взирает на Ангела-хранителя Ставрополя

С площади Ленина виден монументальный арочный вход на стадион Динамо. Там ведет тренировки футбольная команда Динамо-Ставрополь, которая в 1949 году становилась чемпионом России по футболу. Сегодня на стадионе занимаются легкоатлеты.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Вход на стадион Динамо

Машин в городе становится все больше. Сейчас их число перевалило за 1 млн. Автостоянки «захватывают» все новые территории. Площадь Ленина тоже стала меньше, отдав часть территории под стоянки.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Автостоянка на площади Ленина

Историческое здание краевой библиотеки им. Лермонтова постепенно преображается. Вот и сейчас оно на реконструкции.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Краевая библиотека им. Лермонтова

Несмотря на непогоду, юные авиастроители вышли на аллею почетных граждан, чтобы запустить авиамодели. Аллея в этом году преобразилась. Она выложена новой тротуарной плиткой.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Запуск авиамоделей на аллее почетных граждан Ставрополя

Виктория Ивановская ИА REGNUM Новая тротуарная плитка на проспекте Октябрьской революции

В исторической части города можно увидеть немало зданий из ракушечника. Этот экологичный, прочный и теплый материал характерен для Ставрополя. Добывали его, в том числе, в черте города.

Старинное здание школы-интерната глухонемых детей, построенное из ракушечника. В конце XIX века в здании располагалась Ольгинская женская гимназия

Виктория Ивановская ИА REGNUM Ракушечником выложены и арки между зданиями

Из-за непогоды пустует даже центральный парк. Жителям и гостям Ставрополя не хочется прокатиться и на самом высоком в Северо-Кавказском федеральном округе колесе обозрения.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колесо обозрения

Виктория Ивановская ИА REGNUM Центральный парк Ставрополя пустует

В середине рабочего дня в непогоду пустуют и кафе возле парка.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Открытое кафе возле центрального парка в Ставрополе

Балкон исторического здания вот-вот свалится кому-то на голову.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Балкон здания по проспекту Октябрьской революции

Чуть перестал лить дождь в середине дня, рабочие уже забрались на высоту, чтобы привести в порядок здание Газпрома.

Здание «Газпром Трансгаз Ставрополь»

Петунии на проспекте Октябрьской революции уцелели после трех градобоев в Ставрополе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Цветочные композиции на проспекте Октябрьской революции

На некоторых улицах Ставрополя недавно появились таблички с дореволюционными названиями этих улиц. К примеру, проспект Октябрьской революции в 19 веке назывался Воронцовской улицей, а проспект Карла Маркса — Николаевской.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Вывеска дореволюционного названия проспекта Октябрьской революции

Фонтан девочки, поливающей мальчика водой, у основания сквера на проспекте Карла Маркса обычно излюбленное место прогулок горожан. Сегодня он тоже пустует, как и сам сквер.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Фонтан у основания сквера на проспекте Карла Маркса

Виктория Ивановская ИА REGNUM Сквер по проспекту Карла Маркса

На некоторых улицах Ставрополя можно найти островки старой брусчатки, которой были уложены дороги города еще в XIX веке.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Брусчатка у фонтана по проспекту Карла Маркса

В Ставрополе появилась мода вязать одежду для деревьев. Причем, разноцветная одежда связана бывает как крючком, так и спицами.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Одежда для деревьев

Пустует сегодня Крепостная гора и воздушная набережная города. Обычно у цветомузыкального фонтана всегда много народа, однако дожди разогнали всех желающих прогуляться в городе.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Часть крепостной стены Ставрополя, который в 1777 году строился как крепость

Виктория Ивановская ИА REGNUM Пустующий цветомузыкальный фонтан на Крепостной горе, который временно не работает из-за дождей

Для детей открылись надувные батуты и игровые площадки. Только детей в такую погоду там пока нет.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Пустая игровая зона для детей возле бассейна «Юность»

Еще одно излюбленное место для детских игр — семейство коровок возле молочного комбината. Сегодня оно тоже пустует.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Семейство коровок возле МКС

Вольготно в такую погоду чувствуют себя только виноградные улитки, которые в последние годы заполонили Ставрополь. В дождливую погоду они оккупируют городские тротуары.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Виноградные улитки

Пожарные в дожди, напротив, скучают.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Пожарный

Колокола в восстановленном в историческом месте Соборе Казанской иконы Божией Матери послушно ждут, когда достроят колокольню, после чего они будут водружены на возвышенное место, где им и положено быть.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Колокола Собора Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе

Комсомольская горка — исторически сложившееся место для прогулок ставропольцев, в дождливую погоду выглядит уныло.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Комсомольская горка

Виктория Ивановская ИА REGNUM Комсомольская горка

И даже памятник Александру Пушкину кажется более задумчивым, чем обычно.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Памятник А.С. Пушкину

Низменно в любую погоду несут свою службу юнармейцы на посту №1 у мемориала «Вечная Слава».

Виктория Ивановская ИА REGNUM Пост №1 у мемориала «Вечная Слава»

В Ставрополе уже отцвели каштаны и вовсю цветет жасмин, наполняя улицы своим тонким ароматом.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Каштаны