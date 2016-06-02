Москва, 3 июня, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Только что, в 00:56 мск 3 июня, на телеканале «Россия 1» закончилась передача «Поединок» с Владимиром Соловьевым. На программе обсуждали озвученный Алексеем Кудриным во время заседания президиума Экономического совета призыв президенту России Владимиру Путину «снизить геополитическое напряжение» с целью преодолеть экономические трудности и преодолеть технологическое отставание России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

russia.tv Передача «Поединок» с Владимиром Соловьевым

В программе приняли участие лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян и глава партии «Правое дело» Леонид Гозман, обсуждали, что же, собственно, имел в виду бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Сергей Кургинян выразил твердое убеждение в том, что если Россия пойдет на уступки, о которых говорил Алексей Кудрин, то в конечном итоге страна, лишившись суверенитета, не получит ничего. Ни инвестиций, ни тем более технологий, которыми грезят Кудрин, Гозман и иже с ними.

«Любая уступка в суверенитете, то есть в независимости, приводит лишь к тому, что страна становится зависимой. А когда она становится зависимой, ее разоряют», — убежден политолог.

С других позиций выступил руководитель «Правого дела», он уверен в том, что на суверенитет страны никто не покушался, и Алексей Кудрин, озвучивая свое предложение, ни в коей мере не имел в виду торговлю независимостью России. Более того, по словам Гозмана, это все пережитки мышления XIX века, и вообще Россия чудовищно архаичная страна.

«Я критикую действия Владимира Путина, потому что я считаю, что именно его действия представляют сегодня наибольшую опасность для страны», — заявил политик.

В результате жаркой дискуссии победу одержал лидер движения «Суть времени». За Сергея Кургиняна проголосовали 74 611 граждан центра России, смотревших передачу. Позицию Леонида Гозмана разделили почти 6400 телезрителей, что почти в 12 раз меньше, чем у Кургиняна.