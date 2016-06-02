Лима, 3 июня, 2016, 00:36 — ИА Регнум. По данным социологических опросов, Кейко Фухимори опережает Педро Пабло Кучински на пять-шесть процентов. Однако, пять процентов избирателей до сих пор не определились, за кого они будут голосовать. А двенадцать процентов заявляют, что готовы вычеркнуть обоих кандидатов в президенты Перу. Тем не менее пятьдесят пять процентов перуанцев уверены в победе Кейко Фухимори. Ее наиболее активно поддерживает север страны, но не южные Анды. Эксперты также отмечают, что предвыборная кампания Педро Пабло Кучински была «очень бедной и полной ошибок». Что касается Кейко Фухимори, то она «довольно дружелюбна, но не слишком харизматична», комментирует La Nacion.

usernetsite.com Кейко Фухимори — кандидат в президенты Перу

В то же время различные средства массовой информации активно тиражируют заявления экс-кандидата в президенты Вероники Мендоса, которая призывает избирателей «перекрыть путь» Кейко Фухимори к президентству, пишет El Comercio.

«Сегодня г-жа Кейко Фухимори окружена людьми, преследуемыми за коррупцию и участие в незаконном обороте наркотиков… Я не хочу, чтобы мои дети жили в стране, где процветают коррупция, наркотики и насилие. Где ложь, воровство и убийства — это норма», заявила Вероника Мендоса. Она уверена. что преградить путь Кейко Фухимори во власть можно, только придя на избирательные участки и отдав голос за Педро Пабло Кучински, комментирует La Republica.