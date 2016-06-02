Вашингтон, 3 июня, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Сразу два истребителя американских пилотажных групп потерпели крушение 2 июня. В результате падения одного из самолётов в штате Теннеси погиб человек.

f-16.net F16 истребитель американских пилотажных групп.

По информации телеканала WKRN-TV, самолёт F-18 пилотажной группы ВМС США Blue Angels разбился вблизи аэропорта Смирна. На данный момент не уточняется, был ли погибший пилотом самолёта.

Ещё одна авария произошла в ходе выпускной церемонии на авиабазе Академии ВВС США в штате Колорадо, в момент присутствия там президента Барака Обамы, передаёт Associated Press.

Истребитель F-16 пилотажной группы Thunderbirds потерпел крушение к югу от аэропорта Колорадо-Спрингс. Сообщается, что пилот успел катапультироваться, на земле в результате падения самолёта никто не пострадал.

Обстоятельства и причины падения истребителей в настоящее время выясняются.