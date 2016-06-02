Брюссель, 3 июня, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Совет ЕС принял решение о начале согласования с Сербией новой главы переговорного досье по присоединению страны к Европейскому союзу после того, как делегация Хорватии, ранее блокировавшая переговоры, дала «зелёный свет». О этом сообщил 2 июня пресс-секретарь Совета ЕС Франсуа Хед, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

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«Посол Хорватии в начале заседания представил письменное согласие на открытие главы, после этого послы 28 государств-членов ЕС приняли решение об открытии главы в переговорах с Сербией», — сообщил Франсуа Хед.

Речь идёт о главе 23 переговорного досье, которая касается вопросов верховенства закона, правосудия и основных прав человека. Ранее, напомним, Хорватия блокировала дальнейшие переговоры с Сербией, в ходе которых требовался консенсус всех стран членов ЕС, требуя от Белграда выполнения ряда условий. В частности, Загреб добивался от Белграда гарантий представительства хорватского меньшинства в парламенте Сербии, полного сотрудничества с Гаагским трибуналом, а также отмены юрисдикции сербского суда в преследовании военных преступлений по всей бывшей Югославии.

Как передаёт хорватское агентство ХИНА со ссылкой на источники в Совете ЕС, своё согласие Загреб дал на том условии, что выдвинутые требования будут представлены в ходе переговоров с Белградом по 23-й главе как позиция Евросоюза. «Совет ЕС попросил Сербию направить свою позицию на переговорах по этой главе, а рабочей группе — начать разработку общей позиции стран-членов ЕС. После того, как будет согласован текст и единогласно одобрена переговорная позиция, глава может быть открыта», — пояснили в Совете ЕС.

Следует отметить, что ранее источники РТС в Европейской комиссии констатировали, что ни одно из выдвигаемых Хорватией требований не имеет прямой связи с содержанием главы 23, и что, «безусловно, было бы не правильно блокировать Сербию в самом начале переговоров, которые ещё только должны привести к результатам в области верховенства закона».

Кроме этого, в Еврокомиссии отметчаи, что одиннадцать государств-членов ЕС также имеют законы об универсальной юрисдикции своих судов в отношении военных преступлений, поэтому нет никаких оснований требовать отмены соответствующего закона от Сербии.

Как передавало ИА REGNUM, руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями Сербии в декабре минувшего года. Консультации Белграда с Брюсселем были начаты с главы 32, касающейся вопросов финансового контроля, а также последней, 35-й главы, озаглавленной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Косово.

Тогда же премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении Сербии полноправного членства.

Напомним, статус кандидата в члены ЕС Сербия получила в марте 2012 года. В рамках переговоров о присоединении республики к союзу должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза.