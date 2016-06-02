Богота, 3 июня, 2016, 00:14 — ИА Регнум. Коалиция общественных движений и организаций Колумбии (Comosoc) осудила убийство двух представителей коренного населения, ставших жертвами полицейских репрессий. По мнению общественников, виновные в этом должны понести уголовную ответственность. Причину случившегося лидеры неправительственных организаций видят в попытке властей запугать тех, кто выступает против политики президента Колумбии, выставившего на продажу стратегические ресурсы страны, сообщает La radio del Sur.

blogspot.com Коренное население Колумбии

В том числе речь идет и о тех ресурсах, которые расположены в местах проживания коренного населения Колумбии.

Напомним, что в конце 2015 года в столицу Колумбии — Боготу прибыли представители коренных народов страны. Более двух тысяч человек предъявили претензии правительству страны по вопросам защиты территории проживания и прав человека. Эти вопросы в течение многих лет были предметом диалога между коренными народами и властью, но индейцы не удовлетворены решением своих проблем. В первую очередь социального характера, сообщало Hispan TV.

Почти половину населения Колумбии составляют метисы. К коренному населению страны (индейцы) относится 1−2%. Закон от 11 октября 1821 года провозгласил индейцев свободными гражданами, равными белому населению, и предписал разделение земель ресгуардо (резерваций) между общинниками «в их полное владение и собственность». В XX веке борьба аборигенов за права привела к признанию государством ресгуардо и к созданию на окраинных землях между 1965 и 1986 годом 158 резерваций (reserva) общей площадью 12 400 тыс. га для 128 тыс. человек. В 2005 году Отдел аборигенных проблем Министерства внутренних дел зарегистрировал 567 ресгуардо (этим старым словом называются и недавно образованные резервации) с площадью более 36 500 тыс. га, на которых проживало чуть более 800 тыс. человек в составе 76 503 семей. А в 1996 г. была создана Национальная комиссия по правам человека для аборигенных народов.