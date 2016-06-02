Буэнос-Айрес, 2 июня, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев провел рабочую встречу с министром агроиндустрии Аргентины Рикардо Буриаиле. Российская сторона отметила снижение в 2015 году товарооборота сельскохозяйственной продукции между Россией и Аргентиной на 21%. При этом, Александр Ткачев подчеркнул: «Аргентина может увеличить поставки мясной, молочной, плодоовощной и рыбной продукции, а также фруктов — яблок и груш». А Россия, в свою очередь, готова увеличить поставки конкурентоспособных высококачественных калийных удобрений для нужд аргентинского сельского хозяйства. Рикардо Буриаиле заверил, что Аргентина рассматривает Россию как одно из ключевых направлений для экспорта своей продукции, сообщает The Dairy News.

Урожай яблок

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поставки из Аргентины мясной продукции могли бы существенно возрасти за счет увеличения выращивания поголовья скота, введения в строй новых холодильных установок и развития предприятий по переработке. Потенциал для этого есть. И ресурс для развития поставок тоже. Если будут гарантированные покупатели, то аргентинские сельхозпроизводители готовы под конкретные заказы увеличить поголовье скота. Но поскольку для этого необходимы существенные финансовые вложения, аргентинцам для этого требуются гарантии, что партнер из России, действительно, будет закупать подобные объемы. А оптимально — соучастие во вложениях. На это далеко не все российские покупатели готовы идти.