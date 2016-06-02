Самос, Греция, 2 июня, 2016, 23:45 — ИА Регнум. В лагере временного содержания на восточном острове Эгейского моря — Самос произошли столкновения между различными этническими группами, передает ABC News.

Остров Самос

Полицейские говорят, что шесть человек ранены и 25 задержаны. В лагере проживают 1100 человек. Днем ранее, 1 июня аналогичные конфликты имели место на острове Лесбос, из-за которых пришлось госпитализировать трех получивших травмы мигрантов.

На восточных островах Греции находятся в общей сложности 8 тысяч мигрантов. По соглашению между ЕС и Турцией от 18 марта, нелегалов депортируют обратно на турецкую территорию, откуда они въехали в Грецию.

Беспорядки на греческих островах вызваны задержками депортаций из-за длительных проверок.

Около 52 000 беженцев и экономических мигрантов оказались запертыми в Греции после того, как ряда балканских стран закрыли свои границы.