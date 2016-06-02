Каракас, 2 июня, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Организация американских государств совместно с США готовят военное вторжение на территорию ее страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что если придется взять в руки оружие, то венесуэльцы это сделают для защиты независимости, сообщает Universal.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

По версии официального Каракаса, США сначала спровоцировали в Венесуэле экономический кризис, а теперь хотят, воспользовавшись тяжелейшей ситуацией в стране. свергнуть Николаса Мадуро и покончить с завоеваниями социализма. Однако, противники Мадуро обвиняют его в том, что именно он несет ответственность за экономический, политический и социальный кризис в Венесуэле, комментирует El Salvador.

Так или иначе, перспектива скорого импичмента Николаса Мадуро очевидна. Министры иностранных дел Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили отметили, что «готовы содействовать» проведению референдума за отставку Николаса Мадуро сообщает El Diario de Hoy. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро обратился с предложением созвать срочное заседание для голосования по применению Демократической хартии в Венесуэле. Членство Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) может быть приостановлено, комментирует El Pais.

Как ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM венесуэльский эксперт Сесар Хосе Рамос Седеньо, обстановка в Венесуэле накалена. И угроза военной интервенции против страны реально существует. Как и угроза того, что в случае прихода к власти, оппозиция начнет репрессии против чавистов.