Брюссель, 2 июня, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Еврокомиссия считает, что кризис беженцев в ЕС продлится «как минимум одно поколение», передает Daily Mail. Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс говорит, что миграция скажется на «демографическом, политическом, экономическом» развитии ЕС и сопредельных с ним стран.

Беженцы

В разговоре с министром юстиции Швеции Морганом Йоханссоном он, улыбаясь, спросил: «Сколько Златанов у вас будет спустя 20 лет с этого момента?» Тиммерманс намекает на нападающего сборной Швеции по футболу Златана Ибрагимовича, являющегося потомком боснийско-хорватских эмигрантов.

Еврочиновник также обратил внимание на тот факт, что в прошлом году скандинавская страна, исходя из ее населения, стала лидером по количеству принятых беженцев. В 2015 г. Швеция одобрила 163 тысячи заявок о предоставлении политического убежища.