Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Новую попытку увековечить в Петербурге память маршала Карла Маннергейма готовятся предпринять в ближайшее время авторы этой сомнительной идеи.

Адольф Гитлер и Карл Маннергейм

По данным интернет-издания «Фонтанка», памятную доску союзнику Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны планируют установить на стене корпуса Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) на Захарьевской улице, 22. Ранее на этом месте располагалась церковь Кавалергардского полка, в котором служил Маннергейм в бытность офицером русской армии.

«С целью изучения места по этому адресу уже выезжала комиссия, состоящая из представителей Российского военно-исторического общества и городского комитета по культуре», — сообщает издание.

Исполнительная дирекция Российского военно-исторического общества в ответ на запрос «Фонтанки» ответила, что продолжает консультации по данной теме с представителями общественности и научным сообществом.

Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко сообщил, что «был найден вариант, при котором с нами не нужно согласовывать установку этой мемориальной доски (…) слышал, что ее собирались установить в течение месяца».

Замначальника ВИТУ полковник Василий Бартошик уточнил изданию, что сроки установки доски могут быть определены уже 2 июня в ходе визита в военный вуз представителя администрации президента РФ.

Напомним, что, год назад мемориальную доску Карлу Маннергейму планировали открыть на доме по Галерной, 31, где до революции располагалась военная разведка Российской империи. Однако в последний момент мероприятие отменили без объяснения причин.

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Как отмечает ИА REGNUM, ранее попытки вписать Маннергейма в городскую топонимику вызывали протесты у сознательных горожан. Резко против этого выступали ветеранские организации, напоминая, что финские войска под командованием Маннергейма вместе с войсками нацистской Германии участвовали в блокировании Ленинграда, из-за чего в городе погибли сотни тысяч мирных жителей.