Москва, 2 июня, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который уточняет понятие «политическая деятельность» в законе о деятельности некоммерческих организаций. В частности, поправки выводят из-под этого определения благотворительные организации. Закон опубликован сегодня, 2 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Данный закон уточняет сферы, в которых осуществляется политическая деятельность. К этим сферам относятся — государственное строительство, федеральное устройство, обеспечение суверенитета и территориальной целостности России. Также к сферам политической деятельности относится обеспечение законности, правопорядка, безопасности, оборона страны, внешняя политика, целостность и устойчивость политической системы, социально-экономическое и национальное развитие, функционирование органов государственной власти и местного самоуправления, регулирование прав и свобод человека и гражданина.

Закон, подписанный президентом, устанавливает, что политическая деятельность может осуществляться только путем участия в организации и проведении публичных мероприятий в формах собраний, митингов, демонстраций, шествий, а также пикетирований, либо в сочетании этих форм в организации и проведении публичных дискуссий, выступлений.

Кроме того, политической деятельностью является деятельность, направленная на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий.