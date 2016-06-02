Пенза, 2 июня, 2016, 23:15 — ИА Регнум. Жительница Пензы организовала сбор подписей в поддержку инициативы о переводе стрелок часов на один час вперед. Соответствующая петиция набрала около 150 голосов и направлена вице-спикеру Законодательного собрания Пензенской области Вячеславу Космачеву, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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«В Пензенской области установилась парадоксальная ситуация: мы столкнулись с ночными рассветами и сверхранними закатами. Особенно остро это чувствуется в летний период», — говорится в тексте петиции. «Солнце всходит ночью и в три часа уже светло, как днем», — поясняет автор, добавляя, что такие обстоятельства негативно сказываются на здоровье человека. Страдает нервная система, растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, появляется утомляемость, снижается работоспособность.

«Мы устали молчать об украденном солнце и жить как кроты в темноте. Мы не хотим шарить в потемках и просыпаться посреди ночи от солнца», — заявляет жительница региона.

Также в тексте обращения отмечается, что многим регионам удалось добиться перевода часов. В том числе, Архангельская, Магаданская, Ульяновская, Сахалинская, Томская области живут по удобному для граждан времени, также Забайкальский и Алтайский края. В ближайшее время к ним присоединится Саратовская область.

Кроме того, напоминает автор, Самарская область и Удмуртия отстояли право на собственное время еще несколько лет назад.

«Многие горожане и фермеры жалуются на сверхранние рассветы и, соответственно, на сверхраннюю темноту вечером, особенно летом. Мы выступаем за то, чтобы спать в темноте и работать при свете», — подводит итог автор обращения.

Как сообщает «Пенза-пресс», автор не ограничится электронной петицией и поддерживающие инициативу активисты будут собирать подписи в торговых центрах, на улицах и в общественном транспорте Пензы. Для рассмотрения предложения правительством Пензенской области активистам необходимо набрать 10 тыс. голосов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из 14 регионов Приволжского федерального округа, к которому относится и Пензенская область, восемь живут по московскому времени. Местное время действует в Удмуртии, Пермском крае, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Самарской областях.

На прошлой неделе законопроект о переводе часов в Саратовской области внесен в Госдуму РФ.

В марте текущего года Законодательное собрание Кировской области предложило жителям региона подумать о переходе в другой часовой пояс, запустив голосование на сайте местного парламента.