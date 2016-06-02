Будапешт, 2 июня, 2016, 23:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Венгрии и Словакии разоблачили 19 контрабандистов, переплавляющих мигрантов из Греции через Сербию в Венгрию и Западную Европу, передает Daily Mail.

Alberto Cabrera Отпечаток пальца

Среди подозреваемых контрабандистов граждане Словакии, Венгрии и Афганистана. За доставку беженцев из Венгрии в Германию, последний этап миграционного маршрута, они брали 400−600 евро с человека. За период с мая 2014 г. по февраль 2015 г. нарушителям в ходе 17 операций удалось транспортировать 95 мигрантов. По сведениям европейских полицейских, 13 из 19 подозреваемых имеют судимость.

Агентство европейской полиции Европол отмечает, что «преступные группы все чаще появляются на внешних границах ЕС вдоль основных миграционных каналов и вокруг лагерей беженцев, чтобы предложить (им) свои услуги».

С 1 января 2016 года более 13 тысяч мигрантов были задержаны в Венгрии. Большинство из них арестованы за попытку разобрать колючие изгороди, возведенные Венгрией на границах с Сербией и Хорватией.