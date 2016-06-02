Отели Рио-де-Жанейро готовятся к Олимпийским играм
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2 июня, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Стадион Маракана готов принять спортсменов, участников Олимпийских игр и гостей, А отели Рио-де-Жанейро фиксируют самый высокий процент забронированных номеров. Согласно цифрам, опубликованным компанией по промоутерству туризма Embratour, большинство номеров (98%) в пятизвездочных отелях в Рио-де-Жанейро уже забронированы, а в отелях более низкой категории — 88%. В среднем. предполагаемая занятость отелей на период Олимпиады достигла 90%. «С момента, когда было объявлено о проведении Олимпийских игр, Бразилия приложила все усилия, чтобы наилучшим образом принять и обслужить национальных и международных гостей», сообщил директор по маркетингу и связям компании Embratour Сергио Флорес. В период соревнований Рио-де-Жанейро готов принять от 350 до 500 тысяч иностранных туристов, сообщает Carribean News.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения облегченного варианта визового режима, по которому гражданин РФ может находиться в Бразилии до 90 дней на каждые 180 дней в году, количество российских туристов, посетивших Бразилию с 2010 по 2014 гг., выросло более чем на 130 процентов. Тем не менее, Бразилия так и не попала в топ-50 популярнейших туристических направлений. А в 2015 году произошло заметное сокращение турпотока из Российской Федерации в эту латиноамериканскую страну. Причины — экономический кризис в России, падение рубля, а также изменение режима выездов за рубеж для военнослужащих и некоторых категорий государственных чиновников. В свою очередь, из Бразилии в Россию в 2014 год приехала только 31 тысяча туристов.
Возможно, что такое событие как Олимпиада вызовет всплеск туристов из России. желающих посетить соревнования.