Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2 июня, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Стадион Маракана готов принять спортсменов, участников Олимпийских игр и гостей, А отели Рио-де-Жанейро фиксируют самый высокий процент забронированных номеров. Согласно цифрам, опубликованным компанией по промоутерству туризма Embratour, большинство номеров (98%) в пятизвездочных отелях в Рио-де-Жанейро уже забронированы, а в отелях более низкой категории — 88%. В среднем. предполагаемая занятость отелей на период Олимпиады достигла 90%. «С момента, когда было объявлено о проведении Олимпийских игр, Бразилия приложила все усилия, чтобы наилучшим образом принять и обслужить национальных и международных гостей», сообщил директор по маркетингу и связям компании Embratour Сергио Флорес. В период соревнований Рио-де-Жанейро готов принять от 350 до 500 тысяч иностранных туристов, сообщает Carribean News.

Олимпийский флаг

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения облегченного варианта визового режима, по которому гражданин РФ может находиться в Бразилии до 90 дней на каждые 180 дней в году, количество российских туристов, посетивших Бразилию с 2010 по 2014 гг., выросло более чем на 130 процентов. Тем не менее, Бразилия так и не попала в топ-50 популярнейших туристических направлений. А в 2015 году произошло заметное сокращение турпотока из Российской Федерации в эту латиноамериканскую страну. Причины — экономический кризис в России, падение рубля, а также изменение режима выездов за рубеж для военнослужащих и некоторых категорий государственных чиновников. В свою очередь, из Бразилии в Россию в 2014 год приехала только 31 тысяча туристов.

Возможно, что такое событие как Олимпиада вызовет всплеск туристов из России. желающих посетить соревнования.