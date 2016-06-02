Париж, 2 июня, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Саудовская Аравия хочет превратить Косово в Моленбек на Балканах. В отделившийся от Сербии регион Эр-Рияд стремиться направлять как можно больше денег и проповедников, пишет французский еженедельник Le Point.

Adam Jones, Ph.D Приштина, Косово

Как отмечает издание, на средства Саудовской Аравии в Косово построено уже 240 мечетей, и количество их в регионе возросло в три раза по сравнению с десятилетием ранее. При этом в мечетях растёт количество проповедников, исповедующих ваххабитский ислам, а одновременно с этим всё большее число косоварок начинает носить хиджаб, указывается в материале.

По мнению французского издания, направляемые Эр-Риядом деньги способствуют радикализации населения Косово и росту приверженцев ваххабизма среди тех, кто до 2000 года исповедовал «умеренный ислам».

Отмечается также, что Саудовская Аравия финансирует десятки молодых людей из Косово, приезжающих в страну с целью изучения ислама. Газета ссылается на анализ The New York Times, которое отмечает, что наиболее обученные джихадисты на Ближнем Востоке являются выходцами из Косово. Сообщается, что в рядах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на сегодняшний день состоят более 300 косоваров, не менее двух десятков из них были убиты в ходе боевых действий на территории Ирака и Сирии.

Моленбек — коммуна в бельгийской столице Брюсселе, на территории которой проживает большое количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Муниципалитет превратился в один из основных центров радикального ислама в Европе. Так, в Моленбеке проживал подозреваемый в организации террористических атак в Париже Абдельхамид Абауд. Там же был задержан главный подозреваемый по данному делу Салах Абдеслам.

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