Берлин, 2 июня, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с утратой доверия немцев к СМИ. Согласно опросам, 60 процентов граждан Германии либо мало доверяют, либо не доверяют вообще журналистам, отметила Меркель.

Bundesarchiv, Bild Немцы читают газету «Sueddeutsche Zeitung». 1946

«Нам есть о чем беспокоиться», — заявила канцлер в штаб-квартире Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине. По ее мнению, негативная тенденция затрагивает всех: партии, группы и ассоциации. Речь идет также о сплоченности общества.

Меркель дала понять, что качественная журналистика в Германии находится под финансовым и временным давлением. Вопрос качества имеет важное значение, о нем нельзя забывать, уверена она.

Канцлер обратила внимание на «огромные темпы», которыми распространяются новости. Журналистам требуется время для классификации фактов, а медиа-компаниям — деньги для высококачественного журналистского контента. Политика должна заниматься созданием условий для «категоричной и свободной прессы», заметила немецкий премьер.

Меркель также коснулась темы мобильных телефонов. Половина немцев в первые полчаса после пробуждения проверяют свои смартфоны. «Полезно ли это для здоровья, я не знаю», — сказала лидер ХДС. Однако многие из пользователей оказываются разбуженными из-за мигающих сообщений. «Подумайте о своем здоровье!», — предупреждает Меркель.