Манагуа , 2 июня, 2016, 22:13 — ИА Регнум. В столице Никарагуа завершил работу Тихоокеанский региональный семинар. В повестке дня — ход реализации третьего Международного десятилетия по искоренению колониализма. Спонсор мероприятия — Специальный комитет по деколонизации при ООН. Эксперт из Пуэрто-Рико Вильма Реверон заявила, что США должны возместить ущерб, нанесенный ее стране. По ее мнению, американская сторона обязана внести компенсации в Фонд республики, который следует создать в Пуэрто-Рико.

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

Речь идет о компенсации ущерба, нанесенного Пуэрто-Рико за 114 лет колониальной политики со стороны США, лишившей пуэрториканцев права на самоопределение и независимость. Вильма Реверон уверена, что американский колониализм нанес серьезный ущерб демографии, системе образования, культуре, экологии, экономике Пуэрто-Рико. США обязаны компенсировать моральный и политический ущерб, который нанесли обществу Пуэрто-Рико репрессии, преследования движений и политиков, выступающих за независимость. А также «использование граждан страны в качестве пушечного мяса во время американских военных агрессий», комментирует Prensa Latina.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Альянс за свободную суверенную ассоциацию в конце апреля с.г. призвал спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пола Райана начать процесс деколонизации Пуэрто-Рико. Напомним, что этот Альянс участвовал в 2012 году в консультациях о статусе Пуэрто-Рико и является организацией, последовательно выступающей за суверенитет страны. В письме, направленном на имя Пола Райана, высказано требование приступить к деколонизации Пуэрто-Рико, предотвратить финансовый коллапс на острове. После почти ста двадцати лет колониального господства Соединенных Штатов Пуэрто-Рико находится на грани банкротства с государственным долгом 70 миллиардов долларов, комментирует El Nueva Dia.