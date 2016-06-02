Донецк, 2 июня, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Армия ДНР рано или поздно освободит от подразделений ВСУ все населенные пункты Донетчины. Об этом 2 июня во время онлайн-конференции с жителями Донбасса заявил глава ДНР Александр Захарченко, отвечая на вопрос о судьбе г. Доброполье (Донетчина, под контролем ВСУ).

Флаг Донецкой Народной Республики

«Мы прилагаем максимум усилий, прежде всего дипломатических, чтобы Доброполье перестал быть «временно оккупированным ВСУ городом». Думаю, нам это удастся. Со временем мы освободим от украинских карателей все города республики… Мы не забываем о Доброполье. Я лично знаю многих военнослужащих из этого города, среди них есть настоящие герои. Что касается статуса Доброполья как оккупированного города, то это очередное грубое нарушение Украиной Минских соглашений. ВСУ начали занимать ваш город, нарушив все подписанные ранее договоренности. Доброполье находился в так называемой «серой зоне». По договоренностям украинские силовики не имели права в него входить», — рассказал Захарченко.

По его словам, ОБСЕ отказывается реагировать на действия ВСУ по захвату г. Доброполье.

«Все наши претензии в ОБСЕ и лично господину Хугу были проигнорированы под прикрытием формулировок об отсутствии термина «серая зона» в тексте Минских соглашений. Такой подход к проблеме мы считаем, мягко говоря, двусмысленным. Но даже если подходить к вопросу формально, то в Минске на момент подписания договоренностей была согласована карта, на которой четко были прорисованы линии, где должны находиться наши войска, а где — ВСУ. На этой карте стоят подписи всех участников переговоров. Я знаю, о чём говорю, — эта карта у меня есть, я ведь сам её подписывал. И ВСУ, проигнорировав Минские договорённости, нагло перешли за ту линию, где должны были находиться. И при этом ОБСЕ нам отвечает: формально нарушений Минских соглашений не было», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Захарченко обвинил Украину в имитации выполнения Минских соглашений. При этом глава ДНР также анонсировал начало сбора подписей среди местных жителей за прекращение «АТО».

«Общественность Донбасса инициирует обращение к международным организациям с призывом остановить геноцид народов Донбасса со стороны украинской власти и прекратить карательную операцию, именуемую «АТО». Мы начинаем процесс сбора подписей и покажем всему миру, что миллионы наших сограждан ждут мира и прекращения кошмара, вот уже два года продолжающегося по вине Киева. Вместе мы сможем доказать, что правда за народом Донбасса. После этого ни одна страна мира не сможет молчать и закрывать глаза на беззаконие, творящееся на нашей земле», — сказал Захарченко.