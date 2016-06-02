Дамаск, 2 июня, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Организация «Врачи без границ» (MsF) призвала Турцию открыть границу с Сирией для 100 тысяч беженцев, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Они находятся в анклаве, контролируемом вооруженной оппозицией вокруг города Азаз между турецкой границей и позициями «Исламского государства» (структура, запрещенная в России).

Иван Шилов ИА REGNUM

MsF считает, что беженцам необходимо дать возможность уйти с опасной территории. Ввиду того, что Анкара в течение больше года закрыла свои границы с Сирией, сирийцы не могут спастись от войны на турецкой территории.

Люди находятся в большой опасности и могут оказаться под контролем ИГИЛ, объясняют «Врачи без границ». Они также просят Евросоюз предоставить убежище спасающимся от конфликта мигрантам.

Неделей ранее ИГИЛ провело ряд успешных операций в предместьях Азаза, отобрав несколько деревень у оппозиционеров. С запада их «анклав» граничит с территорией курдов, а на востоке примыкает к владениям игиловцев.