Донецк, 2 июня, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Власти ДНР пока не будут организовывать референдум о присоединении к Российской Федерации. Об этом 2 июня во время онлайн-конференции с жителями Донбасса заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ДНР еще не состоялась как независимое государство.

«Нужен ли сейчас нам такой референдум? С одной стороны, проведение такого референдума, как показывают социологические исследования, соответствует пожеланиям наших жителей. Но, с другой стороны, если мы являемся ответственными руководителями и ответственными гражданами, мы должны спросить себя: своевременно ли ставить вопрос о референдуме на повестку дня? И тут я попробую оппонировать большинству. Во-первых, мы провели референдум о независимости, и целей, поставленных 11 мая 2014 года, мы ещё не достигли. Может быть, стоит сначала состояться как независимому государству? Особенно если учесть то количество жертв, которые наша республика положила на алтарь своей независимости?», — задался вопросом Захарченко.

Он считает, что ДНР выгодно выполнение Минских соглашений, поскольку их выполнение «неизбежно закончится дипломатическим поражением Украины».

«Можем ли мы решить сегодня задачу присоединения к России, если на референдуме мы все выскажем «да»? Не уверен, честно говоря. А Россию об этом спросили? Это если вспомнить, что для воссоединения нужны две стороны. А политические риски для нашей республики учли? Ведь это будет конец Минского процесса и, соответственно, конец перемирия», — заявил глава республики.

«Я, как и очень многие наши жители, сам часто в сердцах говорю Украине: давай, наступай, чтобы мы могли обратку вломить за всех, кто погиб до и во время перемирия. Но это — эмоции. Не думаю, что глава государства, каким вы меня сами избрали, вправе в таких вопросах руководствоваться эмоциями. А трезвый холодный ум говорит: надо довести до конца Минский процесс, так как он неизбежно закончится дипломатическим поражением Украины, и тогда мы без войны сможем решить некоторые задачи, которые сейчас видим только через прицел», — сказал Захарченко.

Глава ДНР также посетовал на отсутствие денег для проведения референдума о вхождении республики в состав России.

«И наконец, если вы согласитесь со мной, что такие сомнения правомерны, возникает последний по счёту, но не по значению, вопрос: есть у нас деньги, чтобы провести эту процедуру, не имея гарантий успеха в конце? Или стоит подождать, внимательно следя за изменениями на международной сцене и выжидая время для решительного удара? Я сам сторонник быстрой жизни, но в данном конкретном случае предпочту не торопиться. Ставка сильно велика — существование нашей с вами республики», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик, основываясь на прошедших там в мае 2014 г. референдумах, будет контрпродуктивным шагом.

По его словам, это позволит Западу отказаться от давления на руководство Украины в вопросе выполнения Минских соглашений.

«Можно хлопать дверью, можно брать пример с тех, кто за неумением пользоваться дипломатическими, политическими инструментами начинает сразу грозить, что мы признаем, санкции введем и т. д. Я убежден, что это будет контрпродуктивно, это как минимум даст повод тому же Западу отойти от нынешней даже очень такой нежной позиции давления на Киев», — сказал Лавров.