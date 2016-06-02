Цюрих, Швейцария, 2 июня, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) продолжают сотрясать скандалы. Сегодня, 2 июня, газета Die Welt сообщила, что недавно избранного президента ФИФА Джанни Инфантино могут отстранить от работы на 90 дней.

Piotr Drabik Джанни Инфантино

Сообщается, что причина возможного отстранения — это уничтожение записи заседания Совета ФИФА, которое прошло в Мексике во время 66-го конгресса федерации в мае 2016 года.

Die Welt со ссылкой на руководителя юридического отдела ФИФА Марко Виллигера пишет, что Инфантино потребовал удалить эту запись, что и было сделано. Известно, что на этом заседании обсуждалась возможность отстранения от работы председателя комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скалы.

Стоит отметить, что в последствии Скала подал в отставку, заявив, что решения, принятые на том конгрессе, сводят на нет все реформы в федерации.

Кроме того, по данным издания Инфантино может быть наказан за растрату средств ФИФА. Отмечается, что глава федерации купил фрак за одну тысячу долларов во время рабочих визитов в Россию и Катар, где пройдут чемпионаты мира 2018 и 2022 годов соответственно.

Напомним, самый громкий коррупционный скандал разгорелся в ФИФА в 2015 году, когда из-за обвинений в коррупции был вынужден уйти в отставку президент ФИФА Йозеф Блаттер, возглавлявший организацию с 1998 года.