Ереван, 2 июня, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян направил благодарственные телеграммы своему немецкому коллеге Йоахиму Гауку, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю бундестага Норберту Ламмерту за принятие парламентом Германии резолюции о признании Геноцида армян, сообщает пресс-служба президента Армении.

Плакаты с надписью «Danke!» («Спасибо» – нем.) в Бундестаге

В телеграммах Саргсян выразил глубокую признательность руководителям и всем политическим и общественным силам Германии, которые сказали свое решительное слово в этом вопросе.

«Принятие Бундестагом Германии резолюции о признании Геноцида армян было, действительно, историческим шагом не только для Армении и армянского народа, Германии и немецкого народа, но и для всего цивилизованного мира. Оно символизирует верховенство демократии, общечеловеческих ценностей и подчеркивает последовательную роль Германии в деле их сохранения. Это — послание всему миру о том, что даже совершенное более 100 лет назад преступления против человечества не только не забываются, но и осуждаются с верными формулировками», — говорится в телеграмме Саргсяна.

Многие в Армении, считают, что, несомненно, Бундестаг принял очень важную резолюцию, однако, не надо выражать благодарность за то, что парламент Германии признал, что армян уничтожали 101 год назад.

«Мы не должны радоваться, что наша 100-летняя боль осмыслена еще одним цивилизованным государством, а должны поздравить немецкий народ с шагом достойным действительно зрелой державы», — считает пользователь Фейсбука Давид Амбарян.

Резкому осуждению большинство пользователей социальных сетей подвергли также армян, которые стали танцевать возле здания Бундестага после принятия резолюции, а также тех, кто с плакатами «Danke!» («Спасибо» — нем.) стоял в зале заседаний парламента Германии после голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Германии 2 июня почти единогласно признал Геноцид армян. Против резолюции, квалифицирующей события 1915 года в Османской Турции как первый геноцид 20-го века, проголосовал лишь один депутат, еще один — воздержался.