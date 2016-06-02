Эль-Фаллуджа, Ирак, 2 июня, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Иракские силы продолжают вытеснять боевиков «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) в сторону удерживаемого им города Эль-Фаллуджа и закрепились в его окрестностях, передает ABC News.

Raad Azeze ВС Ирака

Офицеры армии Ирака говорят, что операция затягивается из-за большого количества гражданских лиц, затрудняющих авиаудары. Бригадный генерал Хайдер аль-Обейди отмечает, что при освобождении Эль-Рамади «было меньше гражданских лиц, поэтому авиаударов в настоящее время меньше, чем во время рамадийской операции».

Иракские силы в значительной степени зависят от поддержки с воздуха, чтобы достичь успехов против ИГИЛ на земле. Представители американской коалиции сообщают, что с 1 июня они нанесли четыре авианалета против целей в и вокруг Эль-Фаллуджи. Удары пришлись по окопам, тайникам с оружием и системе туннелей.

Эль-Фаллуджа — одна из последних твердынь ИГИЛ в Ираке. Под контролем террористов остается также второй крупнейший город арабской страны — Мосул.