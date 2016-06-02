Махачкала, 2 июня, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Медики оценивают состояние чемпиона мира по тайскому боксу Шахбулата Шамхалаева как стабильно тяжелое. Боец находится в реанимации. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Life.

YouTube Шахбулат Шамхалаев

Сообщается, что медики опровергают информацию, появившуюся ранее в СМИ о том, что у Шамхалаева якобы были удалены поврежденные пулями органы. У бойца серьезно повреждено левое легкое и он находится в реанимации.

Врачи вытащили из Шамхалаева десять пуль, восемь из которых от травматического пистолета, и две от пистолета Макарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на Шамхалаева произошло в Махачкале накануне, 1 июня. На борца, находящегося в ресторане, напали злоумышленники, несколько раз выстрелившие в него. Прибывшие на помощь врачи доставили раненого в областную больницу.