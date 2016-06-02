Дно, Псковская область, 2 июня, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Глава Дновского района Псковской области Валентина Тюрина сегодня, 2 июня, отчиталась о работе администрации муниципалитета за 2015 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, на отчёте в посёлке Искра присутствовали и местные жители, и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Кадры решают всё

После отчёта главы муниципалитета жители посёлка пожаловались губернатору на неудовлетворительное состояние здания, в котором размещается местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). ФАП нужен и в деревне Белая, но, как выяснилось в разговоре с чиновниками областной администрации, около 20% ФАПов в регионе простаивают из-за отсутствия фельдшеров или врачей. «Задача номер один — это поиск специалиста. Если мы его найдем, гарантирую, что мы отремонтируем помещения и откроем ФАП», — сказал Андрей Турчак.

Жители деревень пожаловались на качество дорог, а также просили решить вопрос с ремонтом моста в Искре. Губернатор поручил в этом году выделить средства на составление проектно-сметной документации по ремонту поселкового моста, который находится в аварийном состоянии.

«В ходе встречи Андрея Турчака и Валентины Тюриной с жителями Дновского района также поднимались вопросы по сохранению местных памятников культуры, улучшению качества мобильной связи, реконструкции сельских домов культуры, сферы ЖКХ», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.