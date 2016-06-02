Ижевск, 2 июня, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Удмуртия планирует привлечь четыре невозобновляемых кредитных линии на общую сумму 2 млрд рублей «на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств Удмуртской Республики». Информация о проведении соответствующих электронных аукционов опубликована на портале госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Планируется взять четыре кредита по 500 млн рублей каждый на срок 36 месяцев. Процентная ставка составит 14,1% годовых. Заявки на участие в конкурентной процедуре принимаются до 17 июня текущего года. Проведение аукционов намечено на 20 июня текущего года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным счетной палаты РФ, в период с 2013 по 2016 год госдолг Удмуртии увеличился почти в 2,4 раза. Если в 2013 году он составлял 17,4 млрд рублей, то к началу текущего года вырос до 41,9 млрд рублей. Государственный долг по кредитам, привлекаемым у кредитных организаций, по состоянию на 1 января 2013 года возрос с 28,7% от общего объема государственного долга Удмуртии до 52,6% на 1 января 2016 года.

С начала текущего года госдолг Удмуртии вырос на 4,89 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля, объем долговых обязательств республики составил 46,747 млрд рублей.

При этом с января объем коммерческих кредитов в структуре госдолга региона сократился на 1 млрд рублей.