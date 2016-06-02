Архангельск, 2 июня, 2016, 20:48 — ИА Регнум. В Архангельской области продолжается сдача ЕГЭ. Сегодня, 2 июня 2016 года, более 5400 человек сдавали экзамен по математике. Всего было открыто 85 пунктов проведения экзамена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минобре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен в формате ЕГЭ

По информации ведомства, математика является одним из двух обязательных предметов, который выпускники школ должны сдать для получения аттестата. Помимо русского языка это ещё один самый массовый ЕГЭ из всех аттестационных испытаний. Через несколько дней, 6 июня, пройдёт более сложная — профильная часть этого испытания.

«Год назад экзамен по математике был разделён на две части. Появился базовый уровень, в основном этот ЕГЭ выбирают те, кто планирует продолжить обучение по специальностям гуманитарного направления. Экзамен негласно называют «математика для жизни», поскольку его задача заключается в проверке основных знаний выпускников. Профильный ЕГЭ предназначен для более углублённой оценки качества подготовки ребят по математике. Как правило, его сдают выпускники, стремящиеся к высшему образованию. Впрочем, школьники могут сдавать и оба экзамена», — сообщили в минобре.

«Вместе с одиннадцатиклассниками ЕГЭ по математике базового уровня сдавали и выпускники прошлых лет. Более 80 ребят решили повторно пройти это испытание. В крупных городах для них были открыты отдельные пункты проведения экзаменов. Таким образом мы постарались минимизировать возможность взаимодействия выпускников разных лет в ходе ЕГЭ», — сообщила заместитель министра образования и науки Архангельской области Елена Молчанова.

Результаты будут известны не позднее 15 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области уже состоялся экзамен по русскому языку. Его сдавали более 6300 человек. Выпускники Архангельской области в 2015 году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом: возросло число стобалльников, около 500 выпускников закончили школу с медалями. В конфликтную комиссию поступило 196 апелляций, из которых 41 была удовлетворена.