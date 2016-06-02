Миннеаполис, США, 2 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Причиной смерти американского певца Принса Роджерса Нельсона, более известного, как Принс, стала передозировка опиоидными средствами. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.

@DrGarcia Певец Принс на обложках журналов

Напомним, известный американский певец, гитарист, автор песен и композитор Принс умер 21 апреля в возрасте 57 лет в своем доме в пригороде Миннеаполиса. В его доме были найдены обезболивающие препараты, отпускаемые по рецепту.

Американские СМИ сообщают, что Принс последние несколько лет был зависим от обезболивающего Percocet. Это торговое название американского лекарства на основе комбинации полусинтетического опиоида и парацетамола.

Это лекарство было выписано ему врачами в 2009 году, когда певец страдал от болей в тазобедренном суставе. В 2010 года Принсу была сделана операция, однако с тех пор он пристрастился к препарату. Эта зависимость стала негативной сказываться на его здоровье.