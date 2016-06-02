Вологда, 2 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В рамках проекта «Безопасный город» в регион поступили 55 передвижных комплексов фиксации превышения скорости, а также 4 мобильных комплекса фиксации нарушений правил парковки. Новое оборудование уже устанавливается и будет полностью запущено в течение июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «Гиви Иваныч! Совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай. И машину отнял, и права»

«Комплексы будут работать в городах Вологде и Череповце. В настоящее время идет процесс запуска стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Система будет фиксировать не только превышение скорости, но также и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, а также выезд на полосу для маршрутных транспортных средств», — заявил первый замгубернатора Андрей Луценко.

Помимо развития сегмента автоматической фиксации нарушений ПДД, при внедрении АПК «Безопасный город» в Вологде, Череповце и Вытегорском районе системы безопасности будут интегрированы в единое информационное пространство. Также подрядчики пообещали внедрить мониторинг окружающей среды, модернизировать систему информирования и оповещения населения.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, Вологодская область стала одним из пилотных регионов по внедрению системы «Безопасный город», которая объединит базы данных УВД, МЧС, скорой помощи и Гидрометеоцентра. Реализация первого этапа по внедрению АПК обойдется областному бюджету в 1,33 миллиарда рублей.