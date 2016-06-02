Донецк, 2 июня, 2016, 20:44 — ИА Регнум. ДНР выступает против ввода на свою территорию полицейской миссии ОБСЕ, поскольку под видом миссии могут зайти представители украинских территориальных батальонов и иностранные частные военные компании. Об этом сегодня, 2 июня, в рамках прямой линии с жителями Донетчины заявил глава республики Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

По словам Захарченко, Киев готовит в Донбассе не полицейскую, а военную операцию.

«Попытка Порошенко протащить сюда вооруженных «обээсэшников», прежде всего, несет в себе все признаки военной, а не полицейской операции. Судя по лояльности ОБСЕ к Киеву, исключать того, что под видом сотрудников ОБСЕ здесь появятся как вооруженные члены тербатов, так и сотрудники частных военных компаний из-за океана, никак нельзя», — считает Захарченко.

Он считает, что ввод в ДНР полицейской миссии ОБСЕ может привести к кровопролитной войне.

«Это не прописано ни в одном переговорном формате — ни в Минском, ни в нормандском. Для того чтобы ввести сюда вооруженных наблюдателей, нужно пересмотреть все ранее достигнутые договоренности, а это очередной тупиковый путь, путь, по сути, срыва Минска-2», — полагает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОБСЕ в Донбассе должна носить исключительно мониторинговый характер. «В нашем понимании это не полицейская миссия», — сказал Песков. Он отметил, что в настоящее время идет обсуждение вопроса о вооружении представителей ОБСЕ, однако сотрудники миссии не являются военнослужащими. В связи с этим возникает вопрос, как они будут использовать это оружие, подчеркнул он. Песков также считает, что миссия ОБСЕ в регионе может быть размещена только с согласия представителей ДНР и ЛНР.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что Минские договоренности такого шага не предусматривают.

«Это не предусмотрено Минскими соглашениями. На это Донбасс никогда не пойдет, а с Донбассом в соответствии с Минскими договоренностями необходимо согласовывать все без исключения шаги по урегулированию», — сказал он.