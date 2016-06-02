Воронеж, 2 июня, 2016, 20:38 — ИА Регнум. VI Международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже 2 июня. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Открыл фестиваль спектакль «Носороги» Национального театра Крайовы

«Мы слышали такие оценки, что на 12 дней фестиваля культурная столица страны перемещается в Воронеж. И нам это очень приятно. Я хочу сегодня от имени всех зрителей и от себя лично поблагодарить большую команду организаторов во главе с Михаилом Бычковым. Мы уже видим, что задан высокий уровень, и репутация фестиваля продолжит широкое шествие по всей нашей стране, а может быть и шире», — отметил Алексей Гордеев.

«Очень бы хотелось, чтобы дух нашего великого земляка Андрея Платонова был на фестивале в нашем городе Воронеже. Я вспоминаю слова, которые ложатся в сегодняшний контекст — человек должен быть радостью. Это очень созвучно сегодняшнему сложному и тревожному времени, в котором мы живем. Давайте наслаждаться морем искусства, которое нам представляет наш любимый фестиваль. Я поздравляю всех с этим событием и желаю всем глубоких эмоций, вдохновения, духовного заряда», — сказал губернатор.

Ставший уже традиционным международный Платоновский фестиваль искусств в этом году продлится 12 дней — до 14 июня. За это время зрителям будет представлена обширная театральная, музыкальная, выставочная программа. Выступить перед воронежцами и гостями города приехали артисты из 20 стран Европы, Азии, Африки и Северной Америки.

В театральную программу включено 11 спектаклей, которые представят труппы из шести зарубежных стран (Австрии, Израиля, Норвегии, Румынии, Швейцарии, Франции), а также три спектакля российских театров (из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга). В программе «Классическая музыка» выступят артисты из Великобритании, Израиля, Ирландии и России. Музыкальная программа состоит из нескольких форматов: концерты классической музыки, два больших open-air Музыки мира и проект «Новые оперные имена Америки».

Помимо спектаклей и концертов (на которые, кстати, почти все билеты были распроданы еще в марте), в программе фестиваля бесплатные мероприятия, в числе которых — Парад уличных театров по проспекту Революции с участием ходулистов, мимов, танцовщиков и музыкантов из разных стран мира, а также представления уличных театров. Еще одним ожидаемым мероприятием фестиваля станет книжная ярмарка, которая в этом году станет рекордной по числу заявившихся издательств.

В день открытия фестиваля, 2 июня, зрителям представлены два спектакля — Национального театра Крайовы (Румыния) «Носороги» по пьесе Эжена Ионеско и швейцарской «Компания Финци Паска» «Белое на черном». Сегодня же в Выставочном зале на ул. Кирова, 8, открылась выставка «Театр Таирова и Коонен»: здесь представлены эскизы костюмов и декораций, реконструкции костюмов, макеты спектаклей, афиши и фотографии Московского Камерного театра из собрания Театрального музея имени А.А. Бахрушина. В областном художественном музее имени Крамского сегодня открылась выставка произведений художников-нонконформистов из коллекции поэта Всеволода Некрасова, представленная Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.