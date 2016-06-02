Москва, 2 июня, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации считают, что признание германским бундестагом геноцида армян в Османской Турции во время Первой мировой войны — это внутреннее дело ФРГ. Об этом сегодня, 2 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Бундестаг

Напомним, сегодня германский бундестаг принял резолюцию, которая классифицирует преступления против армянского населения, совершенные в 1915 году на территориях, подконтрольных Османской империи, как геноцид. Резолюция была принята подавляющим большинством голосов, «против» был только один депутат бундестага.

Власти Турции крайне негативно отреагировали на решение германских парламентариев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта резолюция «окажет серьезное воздействие» на отношение между Анкарой и Берлином.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что решение бундестага «является ошибочным, и Турция его не приемлет».

Власти Турции отозвали своего посла из Берлина и вызвали германского поверенного в делах ФРГ в Анкаре в свой МИД для дачи объяснений.